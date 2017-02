Der Film schildert den Werdegang des österreichischen Popstars Hans Hölzel, der als Falco mit „Rock me Amadeus“ den ersten deutschsprachigen Nummer 1 Hit in der Geschichte der amerikanischen Billboard Charts landete.



Die Lebensgeschichte des am 19. Februar 1957 geborenen Wieners führt über die frühe Entdeckung seiner musikalischen Begabung und die Szenebands „Hallucination Company“ und „Drahdiwaberl“ zu seinen großen internationalen Erfolgen als Falco. Der Film zeigt auch den Erfolgsdruck und die große Erwartungshaltung der Musikbranche auf und schildert parallel zu der öffentlichen Person auch die private Seite des größten heimischen Popstars.



Falcos schwierige Frauenbeziehungen, seinen Umgang mit Alkohol und Drogen, seine Exzesse, aber auch seine verletzliche Seite sind Inhalt des Films und zeigen die Lebensgeschichte eines Mannes, dessen früher Tod Falco am 6. Februar 1998 zur Legende gemacht hat.



Hergestellt in Zusammenarbeit mit dem ORF Film/Fernseh-Abkommen

Regie Thomas Roth

Drehbuch Thomas Roth

Hauptdarsteller Manuel Rubey (Falco)

Nicholas Ofczarek (Markus Spiegel)

Christian Tramitz (Horst Bork)

Patricia Aulitzky (Jacqueline)

Susi Stach (Maria Hölzel)

Arno Frisch (Alois Hölzel)

Markus Mössmer (Hansi Lang)

Martin Loos (Billy Filanowski)