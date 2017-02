CSI: Vegas Überfall aus dem Wunderland

Ein skrupelloses Gangster-Duo hat sich auf Überfälle bei Hochzeiten spezialisiert. Lisa Kravitz und Andrew Milner wollen ihre Traumhochzeit an einem ganz besonderem Ort feiern - Alices Wunderland. Nur entpuppen sich die Grinsekatze und das weiße Kaninchen als gemeine Banditen, die alle Anwesenden ausrauben und den Bräutigam ermorden. Schon am Tag darauf kommt es zu einem weiteren Überfall in einer Drive-Thru-Kapelle. Doch der geraubte Ring der Braut, ein seltenes Einzelstück, bringt das CSI-Team auf eine heiße Spur.