Drive ("Drive") Actionreicher Neo-Noir-Thriller

Atemberaubend Hollywood-Debüt des dänischen Regisseurs Nicolas Winding Refn ('Pusher'), das ihm in Cannes den Preis für die beste Regie einbrachte. Ryan Gosling (der bei der diesjährigen Oscar-Verleihung für 'La La Land' als bester Hauptdarsteller ins Rennen geht) stürzt sich als Beschützer von Carey Mulligan in optisch überwältigende Verfolgungsjagden und macht auch in poetisch-stillen Momenten beste Figur...