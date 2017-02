Zum OSCAR 2017: Silver Linings ("The Silver Linings Playbook") Oscargekrönte Tragikomödie

Frisch aus der Psychiatrie entlassen, kehrt der ehemalige Lehrer Bradley Cooper in den Schoß seiner Eltern Robert De Niro und Jacki Weaver zurück. Er versucht nun alles, um seinen Job und seine Verflossene zurückzugewinnen. Die labile Jungwitwe Jennifer Lawrence hilft ihm dabei und gewann dafür einen Oscar.

Inhalt Pat Solitano zieht nach monatelangem Psychiatrie-Aufenthalt wieder bei seinen Eltern ein. Immer noch will er seine Exfrau Nikki zurückgewinnen. Dabei darf er ihr einer gerichtlichen Verfügung folgend nicht näher als 150 Meter kommen. Da lernt er Tiffany kennen, die sich nach dem Tod ihres Mannes ebenfalls in einer tiefen Krise befindet. Sie schlägt vor, Nikki Nachrichten zukommen zu lassen. Allerdings unter der Bedingung, dass Pat mit ihr an einem Tanzwettbewerb teilnimmt. Obwohl Pat von Tanzen rein gar nichts hält, willigt er ein.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)

Der einstige 'sexiest man alive' beweist, dass er auch im Müllsack gute Figur macht. (siehe Bild li.)

Mit "The Silver Linings Playbook"(Original) gelang Regisseur und Drehbuchautor David O. Russell ("The Fighter") eine erfrischende Komödie mit ernsten Untertönen, die mit einem superb aufspielenden Ensemble, brillantem Dialogwitz und perfekt getimter Situationskomik sein Publikum im Sturm erobert und über $236 Millionen Dollar an den Kinokassen lukriert hat. Bradley Cooper (2015 Oscar-nominiert als bester Hauptdarsteller für 'American Sniper') als angeknackster Lehrer Pat Solitano zeigt, dass er wirklich schauspielern kann und hatte sich seine Oscarnominierung als Bester Hauptdarsteller zu Recht verdient. Und Jennifer Lawrence, die seit ihrem oscarnominierten Durchbruch mit "Winter's Bone"(2010) zu den gefragtesten Jungstars Hollywoods aufgestiegen ist, liefert eine durch und durch authentische Darstellung als verhuschte Lebenskünstlerin Tiffany. "Silver Linings" ist die Art von Film, bei dem man als Zuseher den beiden sympathischen Protagonisten einfach nur die Daumen drücken möchte, dass sie zueinander finden und ihr Leben wieder in den Griff bekommen mögen.

OSCAR FÜR JENNIFER LAWRENCE Bei insgesamt acht Oscar-Nominierungen gelang es "Tribute von Panem"-Heroine Jennifer Lawrence als Einzige, die Goldstatue für Beste Hauptdarstellerin mit nach Hause zu nehmen.

Golden Girl Jennifer Lawrence Für ihre Darstellung der Wischmop-Entrepreneurin Joy in der gleichnamigen Tragikomödie von "Silver Linings"-Regisseur David O. Russell wurde Jennifer Lawrence 2016 mit einer weiteren Oscar-Nominierung und einem Golden Globe beglückt (siehe Bild li.).



Im Bild: Jennifer Lawrence posiert mit ihrem Golden Globe für Beste Darstellerin einer Komödie oder eines Musicals in "Joy" bei den 73. Golden Globe Awards, am 10. Jänner 2016, im Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills, CA.

Neues Leinwand-Traumpaar So gut funktionierte die Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern Bradley Cooper und Jennifer Lawrence, dass Regisseur David O. Russel das Erfolgsgespann erneut für seine Gaunerkomödie "American Hustle"(2013) besetzte, die dem Paar jeweils eine Oscarnominierung als Bester Nebendarsteller einbrachte. Auch für die dänische Regisseurin Susanne Bier (Bester Auslandsoscar 2011 für "In einer besseren Welt") stand das Traumpaar gemeinsam vor der Kamera, als leidenschaftliches Paar in North Carolina in den 1930er Jahren im Gesellschaftsdrama "Serena"(2014). Auch in seinem jüngsten Werk "Joy" (2016) vereint David O. Russell seine Lieblingsstars Jennifer Lawrence und Bradley Cooper erneut vor der Kamera.

Bradley Cooper Der Kerl mit den unverschämt guten Aussehen gehört seit seinem Durchbruchshit "Hangover" zur Oberliga Hollywoods. Der 2011 von "People" Magazin zum 'sexiest man alive' gekürte Cooper hat seinen neugewonnenen Ruhm mit Nachfolgefilmen wie "Ohne Limit", "Das A-Team" und "Hangover 2 +3" zementieren können. Inzwischen kann der 42-Jährige auf drei Oscarnominierungen blicken, für so unterschiedliche Rollen wie die eines Psychiatriepatienten in dem Überraschungshit "Silver Linings" (2012), die eines schmierigen FBI-Agenten in "American Hustle"(2013) und als Scharfschütze in Clint Eastwoods oscargekröntem Kriegsdrama "American Sniper"(2014).



Zurzeit ist der Frauenliebling nach seinen Beziehungen mit "Avatar"-Amazone Zoe Saldana und Model Suki Waterhouse mit dem russischen Model (und der Ronaldo-Ex) Irina Shayk liiert.

DARSTELLER Bradley Cooper (Pat Solitano)

Jennifer Lawrence (Tiffany)

Robert De Niro (Pat Solitano, sr.)

Jacki Weaver (Dolores)

Chris Tucker (Danny)

Anupam Kher (Dr. Cliff Patel)

Julia Stiles (Veronica)

REGIE und DREHBUCH David O. Russell

Kamera: Masanobu Takayanagi

Musik: Danny Elfman

Story: Matthew Quick (Roman)

