Erfolgreichster Film im Anderson-Universum

Bei einem Produktionsbudget von nicht einmal $27 Millionen Dollar spielte der Film weltweit fast $175 Millionen Dollar ein und avancierte damit zu Wes Andersons bislang kommerziell erfolgreichstem Werk. Das 'Grand Budapest Hotel' selbst nahm sich verschiedene europäische Hotels der Jahrhundertwende zum Vorbild - insbesondere das Palace Bristol Hotel in Karlsbad. Die Dreharbeiten fanden großteils in den Studios Babelberg und in dem ehemaligen Jugendstilkaufhaus 'Karstadt' in Görlitz (Sachsen) statt.