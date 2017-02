Die Simpsons Manga Love Story

Während Homer für ein neu aufgelegtes Comicbuch ansteht, klagt ihm der Inhaber des Comic-Geschäfts sein Leid. Dieser fühlt sich als Versager, weil ihm wieder einmal das Herz gebrochen wurde. Sein Schicksal scheint sich zu wenden, als eine junge Frau auf der Bildfläche erscheint und Interesse an ihm zeigt. Rat suchend wendet sich der Comic-Händler an Homer. Schließlich ist er der einzige beleibte Mann in seinem Umfeld, der glücklich mit einer attraktiven Frau verheiratet ist.