Der kleine Drache Kokosnuss Lauf, Kälbchen, lauf

Oskars Haustier, das süße kleine Kälbchen Steaky, ist völlig außer Rand und Band. Ständig läuft es fort und macht, was es will. Zum Glück erweist sich Kokosnuss als begnadeter Kälbchen-Dresseur. Schon bald gehorcht ihm Steaky aufs Wort und weicht Kokosnuss nicht mehr von der Seite. Selbst dann nicht, als ihm der Chef ans Leder will.