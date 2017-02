Es ist brütend heiß. Jeder sucht sich ein schattiges Plätzchen. Auch die Zikaden oben vom Hügel halten es in der Sonne nicht mehr aus und wollen sich im Bach erfrischen. Doch dann kommen zwei bis dreihundert Zikaden zum Bach. Sie tanzen und zirpen Tag und Nacht. Die Wiesenbewohner können nachts kein Auge mehr zumachen. Flip möchte das Zirpen abstellen, als er zurückkommt, ist er in ein Zikadenmädchen verliebt und möchte sie unbedingt heiraten. Alexander spielt den Vermittler zwischen den beiden, doch verliebt auch er sich in das bezaubernde Mädchen Vielliebchen. Maja findet heraus, dass sich Vielliebchen nicht binden möchte und so hinterlässt sie drei gebrochene Herzen, denn auch Willi hat sich in sie verliebt.