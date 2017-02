Dr. Dani Santino - Spiel des Lebens Die Kämpferin

Die talentierte Nachwuchs-Boxerin Tallis Lang hat während ihrer Boxkämpfe kurze Blackouts. In ihren Träumen sieht sie immer das unvollständige Bild von einem Mann mit Bart. Dani versucht, der Ursache des Traumes auf die Spur zu kommen. Und Matthew erhält ein tolles Jobangebot in San Francisco. Währenddessen machen sich T.K. und sein 'Life-Coach' Laz auf den Weg nach Miami.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)