Justified Blutsverwandtschaft

Nach Coovers Tod werden die Karten in Harlan neu gemischt. Dickie Bennett übernimmt das Marihuana-Business, und Boyd bekommt ansonsten freie Hand von Mags. Doch beiden ist das nicht genug. Heimlich bereiten sie sich auf einen Entscheidungskampf vor. Unterdessen zieht Winona endlich die Scheidung durch.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)