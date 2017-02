Das Dschungelbuch Mogli, der Wolfsjunge

Leitwolf Akela will Mogli bei der nächsten Versammlung in der Vollmondnacht zum vollwertigen Mitglied des Wolfsrudels erklären. Der listige Wolf Pahona will dies aber verhindern. Gemeinsam mit dem Schakal Tabaqui beginnt er, einen hinterhältigen Plan auszuhecken.