Die Simpsons Global Clowning

Rektor Skinner bereitet für seine Schüler einen spektakulären Ausflug vor. Mit einem U-Boot soll es auf Tauchfahrt in die Tiefen des Meeres gehen. Obwohl Bart ein perfektes Benehmen an den Tag legt, darf er nicht mitkommen und sitzt daheim fest. Enttäuscht beschließt er, sich bitter an Skinner zu rächen. Derweil lernt Clown Krusty die dunklen Schatten des Erfolgs kennen. Als er die Rechte an seiner Show auf dem ganzen Erdball verkauft, sind seine Imitatoren bald beliebter als er selbst.