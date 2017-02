Wir bekommen Kaninchen

Am Wochenende ist es besonders paradiesisch am Möwenweg. Nur Tara ist etwas übel gelaunt. Sie wünscht sich von ganzem Herzen ein Kaninchen und kann nicht verstehen, dass Tineke eines bekommt, sie aber nicht. Wenn es sein muss, würde Tara für so ein Pelztier sogar ihre zwei Brüder eintauschen!



Wir haben einen Imbiss

Tara und Tineke haben eine tolle Idee. Sie wollen am Möwenweg einen Imbissstand eröffnen, um kühlen Früchtetee und Eis zu verkaufen. Leider macht ihnen Nachbar Voisin einen Strich durch die Rechnung. Er fühlt sich von dem Menschenauflauf gestört. Als die Burschen dann auch noch ihren Einfall kopieren und einen Bockwurststand aufmachen, vergeht den Mädchen endgültig die gute Laune. Womöglich kann ihnen Opa Kleefeld allerdings weiterhelfen.