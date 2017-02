Bollywood lässt Alpen glühen

Unterhaltsame Culture-Clash-Komödie, in der indische (Tanz-)Kultur auf alpenländische Traditionen trifft: Alexandra Neldel ist gezwungen, als eingefleischte Großstädterin in ihr Heimatdorf zurückzukehren und sorgt dort mitsamt einem indischen Filmteam für gehörigen Wirbel. An ihrer Seite glänzen österreichische Stars wie Andreas Kiendl und Wolfram Berger.



Mit ihrem Heimatdorf St. Maria mitten in den österreichischen Alpen wollte Franziska eigentlich gar nichts mehr zu tun haben. Stattdessen versucht sie, in Wien im Filmbusiness Fuß zu fassen. Als ein indisches Bollywood-Team ein authentisches, alpenländisches Panorama als Filmkulisse sucht, bietet sich ihr Heimatort jedoch geradezu an. Kurzerhand kehrt Franzi samt indischer Filmcrew zurück und muss sich fortan mit dem Argwohn der Dorfbewohner gegenüber der fremden Kultur herumschlagen.



Koproduktion Film27/ORF