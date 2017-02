Sammy - Kleine Flossen, große Abenteuer Fliegende Schildkröten

Ella und Ricky sehen einem Kitesurfer zu. Wie gerne würden auch sie fliegen können. Dieser Wunsch wird ihnen schneller erfüllt als erwartet, denn die Möwen haben Hunger und ihr Chef ist nicht in der Nähe. Eine Möwe erwische Ella. Ricky will ihr helfen, hält sich am Fuß der Möwe fest und die beiden werden hoch in die Luft mitgenommen. Sie schaffen es, sich zu befreien, doch das soll nicht der einzige Flug des Tages gewesen sein.