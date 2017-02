Unbeschwert, liebenswert, lebensnah. Mitreißendes Porträt einer Rasselbande, basierend auf den wundervollen Kinderbüchern von Kirsten Boie ('Der kleine Ritter Trenk'): Eine neue Reihenhaussiedlung wird besiedelt. Für Tara und ihre Brüder Petja und Maus ist der Umzug ein Glückstreffer! Nicht nur, dass fast alle Nachbarn unglaublich nett sind. Gleich hinter dem Haus gibt es Natur pur zu erleben. Zudem verschlägt es viele Familien in die neu errichteten Wohnbauten. Vor allem Tineke ist Tara auf Anhieb sympathisch! Schnell werden die zwei Mädchen allerbeste Freundinnen.



Heute:



Wir ziehen ein

So ein Umzug ist wahnsinnig aufregend! Tara hofft auf viele neue Freunde. Ganz besonders freut sie sich auf Mädchen in ihrem Alter, schließlich findet sie Burschen oft einfach nur doof. Ihr Bruder Petja hingegen hätte nichts lieber, als eine ganze Fußballmannschaft von Buben in der Nachbarschaft. Neugierig erkunden die zwei die Umgebung und stellen zu ihrem Glück fest, dass viele andere Kinder am Möwenweg leben.



Wir kommen in die neue Schule

Nicht nur Tara findet es schrecklich, in eine neue Schule wechseln zu müssen. Vor allem die kleine Fritzi wehrt sich mit Händen und Füßen. Fritzi fürchtet sich sogar so sehr, dass sie sich kurzerhand auf der Burschen-Toilette einsperrt. Es braucht einige gute Einfälle, um Fritzi zu beruhigen und sie wieder aus der Toilette zu bekommen.