Under the Dome Die Klippe

Big Jim ernennt sich selbst zum Sheriff von Chester's Mill. Außerdem will er sich bei Rebecca für sein Verhalten entschuldigen. Inzwischen diskutieren Barbie und sein Vater Don in Zenith, wie sie am besten zur Kuppel gelangen können. Don will ein Mail an Julia schicken. Er geht davon aus, dass er es schafft, das Mail trotz der vom Militär errichteten Firewall zu senden. Barbie ist zunächst misstrauisch, aber schließlich geht er auf den Vorschlag ein.