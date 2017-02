Bezaubernde Jeannie Jeannie und die Mondsafeknacker (3)

Jeannie wurde versehentlich in einen Safe eingeschlossen und Tony kann sie nicht mehr daraus befreien. Als Jeannies Schwester davon erfährt, ersinnt sie einen finsteren Plan. Sie lockt Tony nach Bagdad, wo sie ihn in einen Vogelkäfig einsperrt. Als Roger ihm zu Hilfe eilt, gerät auch er in die Fänge des bösen Dschinns. Die Lage scheint völlig aussichtslos, bis der Meister von Jeannies Schwester zurückkehrt und dem Treiben ein Ende setzt.