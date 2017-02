Biene Maja Die Sache mit dem Fernrohr

Unterwegs zu einem Picknick treffen Maja und die anderen Insekten auf Alexander, der gerade ein Teleskop bastelt. Er will nicht mitkommen, sondern erst seine neueste Erfindung fertigstellen. Also geht man ohne ihn weiter. Der Picknickplatz ist gut gewählt und eifrig wird ausgepackt. Doch da fängt es plötzlich zu regnen an und die Tiere suchen Schutz in einer leeren Büchse. Sie zerstreiten sich alle sehr rasch. Maja ist traurig und geht zu Alexander, der seine Erfindung fertiggestellt hat. Maja sieht die schönen Sterne durch das Teleskop und kann wieder lachen.