München im Herbst 1517. Die junge Genoveva "Veva" Leibert wächst in bewegten Zeiten heran. Während die Kirche mit Ablasshandel und Inquisition ein strenges Regime führt, taucht mit den Gedanken Martin Luthers eine ganz andere Sicht der Dinge auf.



Die selbstbewusste Veva ist sowohl neugierig als auch fasziniert davon, gerät aber unversehens in eine teuflische Intrige, in höchste Not und Lebensgefahr.



Korpoduktion SAT1/ORF

Drehbuch Dirk Salomon

Thomas Wesskamp

Hansjörg Thurn

Regie Hansjörg Thurn

Hauptdarsteller Ruby O. Fee (Genoveva "Veva" Leibert)

Christoph Letkowski (Ernst Rickinger)

Manuel Mairhofer (Barthel Leibert)

Christopher Schärf (Benedikt Haselegner)

Johannes Zeiler (Bartholomäus Leibert)

Paulus Manker (Johann von Perlach)

Elena Uhlig (Walpurga von Gigging )

Martin Leutgeb (Roderich)

Stefano Bernardin (Sandor)

Johannes Seilern (Magistrat Vogt)

Adrian Topol (Martin Luther)

Miguel Herz-Kestranek (Kardinal Cajetanus)