Die Ketzerbraut

München im Herbst 1517. Die junge Genoveva "Veva" Leibert wächst in bewegten Zeiten heran. Während die Kirche mit Ablasshandel und Inquisition ein strenges Regime führt, taucht mit den Gedanken Martin Luthers eine ganz andere Sicht der Dinge auf.



Die selbstbewusste Veva ist sowohl neugierig als auch fasziniert davon, gerät aber unversehens in eine teuflische Intrige, in höchste Not und Lebensgefahr.



Korpoduktion SAT1/ORF