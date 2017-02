Mistresses Süße Rache

April muss noch die schockierende Nachricht verarbeiten, dass Daniel ein FBI Agent ist. Sie hat dem FBI jede Zusammenarbeit gekündigt. Doch so leicht kommt sie aus der Sache nicht heraus. Als Toni in der Kanzlei einen bösen Streit zwischen Savi und Dom miterlebt, glaubt sie, nun am Ziel ihrer Träume angelangt zu sein. Derweil wird Joss von Scott mit einem neuen teuren Auto überrascht. Anstatt sich zu freuen, keimt in ihr jedoch die Angst auf, in einer Ehe ihre Unabhängigkeit zu verlieren.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)