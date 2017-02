Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann

Sie ist der älteste Gast, den Stermann und Grissemann je in Willkommen Österreich begrüßen durften. Schauspielerin Erni Mangold feierte Anfang des Jahres ihren 90. Geburtstag. Am Dienstag nimmt sie im WÖ-Studio Platz. Die Kammerspiele der Josefstadt stellten Erni Mangold den 24-jährigen Meo Wulf zur Seite. Die beiden verkörpern im Stück "Harold und Moude" ein außergewöhnliches Liebespaar. "Altersweise und gewitzt, immer auch ein bisschen schnoddrig, vor allem aber mit einem unbändigen Willen zum Freigeist", was der "Kurier" über Mangolds Maude schreibt charakterisiert auch die Darstellerin selbst. Am Dienstag ist Erni Mangold im Gespräch mit Stermann und Grissemann zu erleben.



Wer hin und wieder ORF schaut, kommt an der Arbeit von Thomas Rabitsch nicht vorbei. Der Musikproduzent hat die musikalische Leitung fast aller großen Shows über: Dancing Stars, Die große Chance, Starmania. Außerdem komponiert er Musik für Film und Serien und die größten Theater des Landes. Dass Thomas Rabitsch selbst auf der Bühne stand, ist schon einige Jahre her. In den 80er Jahren war er Live-Keyboarder und Bandleader von Falco. Zum 60. Geburtstag von Falco treffen Stermann und Grissemann Thomas Rabitsch. Er arbeitete 20 Jahre an der Seite des exzentrischen Musikers.



Am Ende der Sendung finden wir wieder zurück in das musikalische Österreich der Gegenwart. Die Band Garish stellt einen Song aus ihrem neuen Album "Komm schwarzer Kater" auf der Willkommen-Österreich-Showbühne vor: Wir dürfen uns auf eine besondere Version von "Matador" freuen.