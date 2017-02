Sammy - Kleine Flossen, große Abenteuer Vorsicht, Menschen!

Unter den Riffbewohner ist die Aufregung groß, als sich in ihrer Nähe Menschen niederlassen. Von ihren Lebensmitteln werden die Meerestiere krank und vor ihren Fangnetzen müssen sie sich in Acht nehmen. Der Notfallplan tritt in Kraft, verfehlt leider aber seine Wirkung. Obwohl sie sich gut verstecken, gehen sämtliche Riffbewohner den Menschen in die Falle. Alle Hoffnungen ruhen nun auf Pipo, der als einziger noch in Freiheit ist und sich vorgenommen hat, seinen Freunden zu Hilfe zu eilen.