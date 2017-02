Bezaubernde Jeannie Jeannie und die Mondsafeknacker (2)

Jeannie wurde aus Versehen in einen Safe gesperrt, der zum Mond geschossen werden soll. Die Rakete ist schon unterwegs, aber nicht - wie Tony befürchtet - mit Jeannie an Bord. Er hatte Einbrecher beauftragt, den Safe zu knacken. Die waren zwar erfolgreich, haben Tony aber betrogen und den Safe für sich behalten. Als sie merken, dass nichts Wertvolles drin ist, verscherbeln sie den Safe an einen Schrotthändler. Tony erfährt davon und begibt sich zum Schrottplatz, um an Jeannies Gefängnis zu kommen.