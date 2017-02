Fresh Off The Boat Wir halten nichts von Urlaub

Louis nimmt seine Geschäftsreise als Tarnung für einen zweitägigen Urlaub. Als Jessica Verdacht schöpft, schließt sie sich mit den Kindern kurzerhand der Geschäftsreise an. Die Huangs landen in 'Gater World'. Eddie will mit der Achterbahn 'Death Roll' fahren, um eine coole Geschichte für den Schulanfang zu haben. Und Louis muss Jessica schließlich gestehen, dass es keine Geschäftsreise gibt. Sie soll sich endlich einmal entspannen, während er das Familienkommando übernimmt.