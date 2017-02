Lethal Weapon Motorradfreaks

Ein Raubüberfall auf ein Casino nimmt eine ungeplante tödliche Wendung. Liebevoll kümmert sich Riggs um den einzigen glaubwürdigen Zeugen: einen achtjährigen Buben. Murtaugh lebt erneut seinen Hang zum Abenteuer aus. Um allen zu beweisen, was für ein harter Kerl er ist, lässt er sich zum Erwerb eines Motorrades hinreißen. Nachdem Riggs sein Haus in Texas verkauft hat, stellt sich für ihn die Frage, was er mit dem vielen Geld anfangen soll.