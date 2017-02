Sammy - Kleine Flossen, große Abenteuer Ein Fisch lernt laufen

Horst, die Möwe, hat seinen Artgenossen das Versprechen abgenommen, die Riffbewohner fortan in Ruhe zu lassen. Stattdessen wollen sich die Vögel eine andere Futterquelle suchen. Sie fliegen zu einem Fischerboot, doch durch ein Missgeschick wird Hayo in der Kabine eingeschlossen und das Boot sinkt. Hayo hat panische Angst, zu ertrinken. Wenn Pipo es schafft, das Boot irgendwie an den Strand zu ziehen, will Hayo ihm im Gegenzug das Laufen an Land beibringen. Deshalb ist Pipo sehr motiviert.