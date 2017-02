Marco und seine Freunde treffen in Shaanxi ein, der letzten Stadt vor dem Ziel ihrer Reise. Damit sie nicht in ihrem schmutzigen Gewand in die Kaiserstadt müssen, wollen sie sich in Shaanxi neu einkleiden. Die Gegend ist bekannt für ihre prachtvollen und teuren Seidengewänder. Doch als die Freunde beim örtlichen Schneider vorsprechen, werden sie unvermutet in einen Spionagefall hineingezogen.