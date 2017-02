Unforgettable Mr. und Mrs. Smith

Carrie und Al sollen die Ermordung des Ehepaars Truman aufklären. Als Al erfährt, dass die Eheringe verschwunden sind, erinnert er sich an zwei ähnliche Mordfälle, die erst wenige Jahre zurückliegen. Es stellt sich heraus, dass in allen Fällen die Ehemänner ihre Frauen mit Prostituierten betrogen hatten. Um dem Täter eine Falle zu stellen, geben Carrie und Al sich als Ehepaar aus. Und Al nimmt Kontakt zu einem Escort-Service auf.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)