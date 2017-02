Bezaubernde Jeannie Jeannie und die Mondsafeknacker (1)

Durch ein Missgeschick von Tony ist Jeannie in einen Safe geraten, der auf den Mond geschossen werden soll. Da Jeannie sich nicht selbst aus geschlossenen Räumen befreien kann, muss sie warten, bis sie jemand wieder herauslässt. Für Tony und Roger bedeutet das, sie müssen verhindern, dass die Rakete zum Mond geschossen wird, und so beginnt für sie ein Wettlauf gegen die Zeit. Am Ende versagen sie, und die Rakete ist auf dem Weg zum Mond.