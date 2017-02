Die Simpsons Nichts bereuen

Der beliebteste Einwohner von Springfield, Chip Davis, wird beerdigt. Sein plötzlicher Tod stürzt alle, die Davis gekannt haben, in eine tiefe Depression. Mit einem Mal beginnt es Mr. Burns zu bedauern, nie seine Jugendliebe Lilah für sich begeistert zu haben. Marge führt Barts schlechtes Benehmen auf eigene Versäumnisse in der Schwangerschaft zurück, während Homer seinen übereilt verkauften Apple-Aktien nachtrauert. Den Erlös hat er in eine Bowlingkugel gesteckt.