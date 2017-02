Lethal Weapon Heute mit Doppelfolge!

Die Ermittlungen führen die Cop-Buddys diesmal in die Welt der Mode. Während Murtaugh seine neue Freiheit daheim genießt, plagen Riggs schmerzliche Erinnerungen an seine verstorbene Frau ...

Inhalt - 'Peso Broker', I/7

Riggs und Murtaugh ermitteln diesmal in einem Mordfall in der Modebranche. Dabei gerät das Duo unabsichtlich in eine gefährliche Undercover-Mission der DEA. Inzwischen hat Murtaugh das Haus für sich alleine. Seine Frau ist mit den Kindern verreist und er genießt seine Freizeit. Riggs geht es im Gegensatz immer noch nicht besser: Er wird nach wie vor von schmerzhaften Erinnerungen an seine verstorbene Frau geplagt.



DARSTELLER

Damon Wayans (Det. Roger Murtaugh)

Clayne Crawford (Det. Martin Riggs)

Kevin Rahm (Captain Brooks Avery)

Keesha Sharp (Trish Murtaugh)

Jordana Brewster (Dr. Maureen Cahill)

REGIE

Rob Seidenglanz