Criminal Minds: Beyond Borders Gottgleich

John und Suzie Davis sind frisch verheiratet und verbringen ihre Flitterwochen in Belize. Als sie nach einem Ausflug nicht ins Hotel zurückkehren, wird das I.R.T.-Team eingeschaltet. Die Ermittler finden den Wagen der beiden, der gerammt wurde. Die Agents gehen von einer Entführung aus. Doch kurze Zeit später wird Johns verstümmelter Körper in einer Bucht gefunden. Das Team entdeckt dort auch noch andere männliche Leichen. (In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch) DARSTELLER Gary Sinise (Jack Garrett) Tyler James Williams (Monty) Daniel Henney (Matt Simmons) Alana De La Garza (Clara) Annie Funke (Mae) REGIE Paul A. Kaufman

Staffel I jeden Montag auf ORFeins

"Criminal Minds: Beyond Borders" ist das spannende Spin-off der Hit-Serie 'Criminal Minds' mit Gary Sinise als Leiter eines Spezialteams des FBI. Sie sollen US-Bürgern im Ausland zu Hilfe eilen, die in Verbrechen verwickelt sind. Zur Grundausstattung gehört auch ein eigener Flugjet mit allen wichtigen Geräten an Bord, der das Team an jeden Ort der Welt bringt.



