Limitless Gehirnwäsche

Staffel I jeden Montag in Doppelfolgen

Die neue Serie des Senders CBS ist eine Fortsetzung des gleichnamigen Kinofilms (auf deutsch: "Ohne Limit") aus dem Jahre 2011 mit Bradley Cooper, der in einer wiederkehrenden Gastrolle als Senator Eddie Morra zu sehen sein wird. In "Limitless" wird dank einer neurotropischen Wunderdroge aus dem erfolglosen Musiker Brian Finch ein Hochleistungsgenie - was sich das FBI zunutze macht. Die ersten 22 Folgen gibt es jeden Montag um ca. 22.00 Uhr auf ORF eins zu sehen.



