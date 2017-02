Supernatural Jagd auf Benny

Vampir Benny ist mit Dean gemeinsam aus dem Fegefeuer entkommen. Seit damals hatte ihn Sam vom Jäger Martin beschatten lassen. Als nun an Bennys Wohnort in Louisiana offensichtlich ein Vampir einen Mord begeht, scheint für Sam und Martin alles klar. Doch Dean glaubt Bennys Erklärung, dass in Wirklichkeit der Vampir Desmond dahintersteckt Doch es bleibt nur wenig Zeit, um die Sache aufzuklären.