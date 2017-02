Malcolm mittendrin Weihnachtsbäume

Kurz vor Weihnachten wird Hal in unbezahlten Urlaub geschickt. Das Fest an Heilig Abend droht wegen Geldmangel auszufallen. Mit dem Verkauf von Christbäumen will sich Hal sanieren. Unterstützung erhält er von seinen Söhnen. Dem zunächst florierenden Geschäft droht jedoch schon bald die Pleite. Lois hat währenddessen mit einem Eichhörnchen zu kämpfen, das sich im Supermarkt versteckt hält.