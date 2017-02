Nach 7 Tagen - Ausgeflittert ("The Heartbreak Kid") Brachialkomödie der Farrelly-Brüder

'Drum prüfe, wer sich ewig bindet...' Schillers berühmtes Zitat hat Ben Stillers Filmfigur Eddie leichtfertig in den Wind geschlagen, als er sich sechs Wochen nach dem ersten Date auf eine Blitzehe mit der attraktiven Lila (Malin Akerman) einläßt. Schon auf dem Weg in die Flitterwochen bereut Eddie bitterlich sein voreiliges "Ja, ich will" ...

Star-Comedian Ben Stillers Flitterwochen entwickeln sich zum Höllentrip. Traumfrau Malin Akerman ("Rock of Ages", zuletzt im ORF in der Comedyserie "Trophy Wife") entpuppt sich als albtraumhafte Nervensäge, Seelenverwandte Michelle Monaghan ('Verliebt in die Braut') hingegen als richtige Wahl. Die Farrelly-Brüder ('Verrückt nach Mary') lassen ihren Protagonisten in gewohnt tabuloser Manier gehörig zappeln!



ZUR STORY:

Mehr aus Torschlusspanik denn aus Leidenschaft stürzt sich der liebenswert-naive Langzeitsingle Eddie in eine vorschnelle Hochzeit mit der süßen Blondine Lila. Doch ausgerechnet auf ihrer Honigmond-Reise ins malerische Cabo in Mexiko trifft Eddie auf die sympathische Miranda, die ihn auf Anhieb begeistert. Doch nun steckt Eddie wirklich in der Bredouille, denn Miranda darf auf gar keinen Fall vom eigentlichen Grund seiner Reise erfahren.

Mit gewohnt derber Situationskomik und zotigen Sprüchen lassen auch diesmal Bobby und Peter Farrelly ihren glücklosen Helden Ben Stiller von einer Peinlichkeit in die nächste stolpern und am Ende doch noch die Frau fürs Leben finden. Für Fans von "Verliebt in Mary" und "Dumm und Dümmer" ein Muss!

Inhalt Eddie ist vierzig und bisher überzeugter Single. Just am Valentinstag glaubt er in Lila seine Traumfrau gefunden zu haben. Eine drohende Versetzung nach Europa drängt ihn zum Handeln. Und so heirateten die beiden nur wenige Wochen später. Dummerweise entpuppt sich Lila schon auf der Hochzeitsreise nach Mexiko als absoluter Albtraum. Ein Sonnenbrand rettet Eddie und verhilft ihm, die bezaubernde Miranda, eine Seelenverwandte, kennen zu lernen. Aber wie wird Eddie Nervensäge Lila wieder los?

DARSTELLER Ben Stiller (Eddie Cantrow)

Michelle Monaghan (Miranda)

Jerry Stiller (Doc)

Malin Akerman (Lila)

Carlos Mencia (Onkel Tito)

REGIE Bobby Farrelly

Peter Farrelly