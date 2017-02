Hexe Lilli Lilli und das Geisterschwert

Die Mädchen machen einen Ausflug nach Schottland. In einer alten Burg lernen Lilli und Hektor das Schloßgespenst Duncan McDuff kennen. Einst war McDuff ein stolzer schottischer Lord. Seit er jedoch sein Schwert verloren hat, ist dazu verdammt, so lange nach der Waffe zu suchen, bis er sie findet. Lilli und Hektor machen einen Zeitsprung und kommen gerade an, als die Burg von einem englischen Heer belagert wird. Ein schrecklicher Kampf droht in Kürze zu beginnen - doch da hat Lilli einen genialen Einfall.



Koproduktion DOR FILM/ORF