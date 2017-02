Blue Bloods - Crime Scene New York Die 3000-Dollar-Frage

Ayla Demir stürzt aus dem Fenster ihres Apartements in den Tod. Danny und Jackie gehen bei ihren Ermittlungen zunächst von Selbstmord aus. In der Wohnung des Opfers finden sie jedoch nichts, was auf einen Suizid hindeuten würde. Aylas Freund scheint für die Tatzeit ein Alibi zu haben. Indes erleidet Henry kurz vor Thanksgiving einen Herzinfarkt. Besorgt sucht Frank seinen Vater im Krankenhaus auf.