Tammy - Voll abgefahren ("Tammy") Durchgeknalltes Road-Movie

Gefrustet von ihrem öden Kleinstadtleben macht sich Wuchtbrumme Melissa McCarthy gemeinsam mit Oma(!) Susan Sarandon in deren klapprigem Auto auf den Weg Richtung Niagara-Fälle und stolpert dabei von einer Katastrophe in die nächste...

Top-Comedian Melissa McCarthy (siehe Bio weiter unten) schrieb sich gemeinsam mit Ehemann Ben Falcone, der auch Regie führte, die Rolle der fülligen 'White Trash'-Ulknudel in "Tammy - Voll abgefahren" auf den Leib und holte sich hochkarätige Unterstützung von illustren Hollywood-Stars: darunter Oscargewinnerin Susan Sarandon ("Dead Man Walking"), die bereits im Kultfilm "Thelma & Louise" Straßenerfahrung sammeln konnte, Kathy Bates (Oscar für "Misery"), Emmy-Gewinnerin Allison Janney ("Mom"), 'Blues Brother'-Dan Aykroyd sowie Toni Collette ("The Sixth Sense") und Sandra Oh ("Grey's Anatomy").

Die derzeit (nach Jennifer Lawrence) zweitbestbezahlte Schauspielerin Hollywoods war zuletzt auf Geisterjagd unterwegs: "Brautalarm"-Regisseur Paul Feig setzte für sein Reboot des Comedy-Klassikers "Ghostbusters"(2016) erneut auf seinen gewichtigen Star, wie auch auf "Brautalarm"-Kollegin Kristen Wiig.

Inhalt Schlechter Tag in Tammys tristem Kleinstadtleben: Erst läuft ihr ein Hirsch in den Wagen, dann verliert sie ihren Job wegen Zuspätkommens. Schließlich ertappt sie Ehemann Greg dabei, wie er zuhause Nachbarin Missi bekocht. Grund genug, um Reißaus zu nehmen. Allerdings ist das Auto ihrer Großmutter Pearl das einzige, mit dem sie fahren könnte. Diese sieht die Chance, dem Altersheim und dem spießigen Leben von Tammys Eltern Deb und Don zu entkommen. Und so brechen Tammy und Pearl auf zu einem haarsträubenden Abenteuer Richtung Niagara-Fälle.



DARSTELLER

Melissa McCarthy (Tammy)

Susan Sarandon (Pearl)

Kathy Bates (Lenore)

Allison Janney (Deb)

Mark Duplass (Bobby)

Gary Cole (Earl)

Dan Aykroyd (Don)

Toni Collette (Missi)

Sandra Oh (Susan)

Ben Falcone (Keith Morgan)

REGIE

Ben Falcone

DREHBUCH

Ben Falcone

Melissa McCarthy

KAMERA

Russ T. Alsobrook

MUSIK

Michael Andrews