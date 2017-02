Trophy Wife Das Zepter der Entlausung

Als in der Schule an Bert Läuse festgestellt werden, herrscht bei den Harrisons Alarmstimmung. Um zu verhindern, dass sich die Ungeziefer auf die ganze Familie ausbreiten, übernimmt Diane das Kommando - sehr zum Leidwesen von Kate. Nachdem sich Jackie gerade von einem teuren Frisör die Haare machen hat lassen, weigert sie sich, das Läuseshampoo zu verwenden. Indes entdeckt Pete in Warrens Bett den alten weißen Teddy, den Bert schon seit geraumer Zeit vermisst.



