Noahs Insel Die Elefantenentführung

Über dem afrikanischen Festland regnet es. Wie durch ein Wunder weckt das Wasser auch die Lebensgeister des totgeglaubten Elefantenopas. Mittels seines ausgeprägten Geruchsinns hat er schnell ausgemacht, wo der Rest seiner Herde steckt. So schwimmt der wieder rüstige Elefant durchs Meer, um auf Noahs Insel zu stranden. Dort ist alles in helle Aufregung versetzt: Das Elefantenbaby ist erneut verschwunden und seine trauernde Mutter in äußerst schlechter Verfassung. Dr. Roccos Diagnose: Die Elefantenmama stirbt, wenn ihr Kind nicht bald gefunden wird. So beteiligen sich alle Tiere der Insel fieberhaft an der Suche nach dem kleinen Dickhäuter.