Marvel's The Avengers ("Marvel's The Avengers") Comic-Helden-Treffen der Superlative!

Mit der geballten Kraft von sechs Superhelden und einem Staraufgebot, das seinesgleichen sucht, ließ Drehbuchautor und Regisseur Joss Whedon mit dem bombastischen Comic-Spektakel "Marvel's The Avengers" anno 2012 die Kinosäle in 3D erbeben. Bei einem Budget von $220 Millionen Dollar nahm das Treffen der Superlative rund um den Globus über $1,5 Milliarden Dollar ein und platzierte sich damit auf den fünften Platz der weltweit erfolgreichsten Filme aller Zeiten - nach den Spitzenreitern "Avatar", "Titanic", "Star Wars - Das Erwachen der Macht" und "Jurassic Park". Daneben gab es eine Oscarnominierung für Beste visuelle Effekte.

Mit "Avengers - Age of Ultron" startete das Erfolgsteam im April 2015 zu seinem zweiten gemeinsamen Kinoabenteuer und landete mit über $1,4 Milliarden Dollar am internationalen Boxoffice auf Platz sieben der erfolgreichsten Filme.

"AVENGERS 3" ab April 2018 in unseren Kinos

Der dritte Teil "Avengers - Infinity War" (mit Neuzugang Benedict Cumberbatch als Dr. Strange) wird gerade gedreht und setzt neue Superlative an Kosten, Stars und Special Effects.