Iron Man 3 ("Iron Man 3") Dritte Solo-Mission des Marvel-Helden

Um seine geliebte Pepper Potts (Gwyneth Paltrow) zu retten, muss ein angeschlagener Tony Stark (Robert Downey) gegen den dämonischen Mandarin Ben Kingsley und gegen genmanipulierte Supersoldaten ankämpfen. Noch mehr Action, noch mehr Witz als Teil 1 und 2 zusammen!

Zur Story Tony Stark alias Iron Man ist nur mehr ein Schatten seines früheren arroganten und selbstsicheren Selbst. Er leidet an Schlaflosigkeit und wird in den ungünstigsten Momenten von Panikattacken heimgesucht. Just zu diesem Zeitpunkt bedroht Oberschurke Mandarin (Ben Kingsley, im Bild) die Welt mit perfiden Attacken. Doch erst als der Mandarin Tony Starks High-Tech-Villa angreift und es dann auch noch auf Freundin Pepper abgesehen hat, ist für Tony Stark Schluss mit lustig und er muss schnellstens zu seiner alten Form zurückfinden und sich mit Grips und seinem technischen Know-How seinen Feinden stellen.

Ausgestattet von Disney und den Marvel Studios mit einem üppigen Budget von $200 Millionen Dollar avancierte "Iron Man 3" mit einem weltweiten Einspiel von $1,2 Milliarden Dollar zum erfolgreichsten Film der Franchise und kassierte überdies eine Oscar-Nominierung für Beste Visuelle Effekte.

Jon Favreau, der Regisseur der ersten beiden Teile, übergab diesmal das Regiezepter an Schauspieler/Drehbuchautor und Regisseur Shane Black, der sich mit seinem höchst unterhaltsamen Regiedebüt "Kiss Kiss, Bang Bang" (2005, ebenfalls mit Robert Downey jr.) für eine gelungene Übernahme der erfolgreichen Franchise empfahl. Mit der für Black typischen Selbstironie und Gagdichte übertrifft dieser Teil seine Vorgänger noch um Längen.



In seinem dritten Leinwandeinsatz als Eisenmann Tony Stark sprüht Robert Downey jr. trotz anfänglichem Schwächeeinbruch mit Witz, Charme und herrlichen One-Linern. Überdies darf er erneut seine Martial Arts Künste, die er sich während seines jahrelangen Trainings der chinesischen Kampfsportart Wing Chun erworben hatte, voll zum Einsatz bringen. Auch Leinwandfreundin Gwyneth Paltrow alias Pepper Potts durfte auf Downeys Drängen hin ihre Schlagkraft unter Beweis stellen. Neu mit dabei sind Rebecca Hall, Ben Kingsley als "Der Mandarin" und Guy Pearce als skrupelloser Neurowissenschaftler, der genmanipulierte Kampfmaschinen auf Stark hetzt.

Ironman und die 'Avengers' im Kino Zuletzt stellte sich Robert Downey jr. als Iron Man im 'Captain America'-Spin-off "The First Avenger: Civil War"(2016) neuen Herausforderungen. Ab 2018 ist er erneut Teil der Marvel-Gang im dritten Gemeinschaftsprojekt "Avengers: Infinity War".



Fest steht auf alle Fälle sein dritter Einsatz als Meisterdetektiv Sherlock Holmes, erneut mit Jude Law als Dr. Watson an seiner Seite. Regie führt wieder Guy Ritchie, der Drehstart ist noch unbekannt.

TOPVERDIENER IN HOLLYWOOD

Das einstige 'enfant terrible' Hollywoods feiert am 4. April 2017 seinen 52. Geburtstag und war laut dem US-Wirtschaftsmagazin "Forbes" 2014/2015 der bestbezahlte Schauspieler der Welt. Der Star der "Avengers"- und "Iron Man"-Filmreihen habe zwischen Juni 2014 und Juni 2015 rund 80 Millionen Dollar (rund 74 Mio. Euro) verdient. Downey führt die "Forbes"-Liste zum dritten Mal in Folge an. An zweiter Stelle folgt der chinesische Martial-Arts-Star Jackie Chan mit 50 Millionen, Platz drei belegt Action-Ikone Vin Diesel mit Einnahmen von 47 Millionen Dollar.

Die Zahlen basieren auf Auskünften vom Marktforschungsinstitut Nielsen, diversen Filmwebseiten, Agenten, Managern, sowie den Schauspielern selbst.

Inhalt Seit seinem New York-Einsatz mit den Avengers, plagen Milliardär Tony Stark Zweifel an seinem Dasein als heldenhafter Iron Man. Da tritt der Mega-Bösewicht Mandarin auf den Plan und verbreitet mit gezielten Anschlägen Angst und Schrecken. Als Stark ihm per TV-Botschaft den Kampf ansagt, wird seine Luxus-Villa von Mandarins Schergen dem Erdboden gleichgemacht und seine Geliebte Pepper Potts von ihnen entführt. Nun plant der Terrorist die Entführung des US-Präsidenten. Stark startet als Iron Man eine gnadenlose Verfolgungsjagd.



DARSTELLER

Robert Downey jr. (Tony Stark / Iron Man)

Gwyneth Paltrow (Pepper Potts)

Guy Pearce (Aldirch Killian)

Rebecca Hall (Maya Hansen)

Ben Kingsley (The Mandarin)

Don Cheadle (James Rhodes / War Machine)

Jon Favreau (Happy Hogan)

REGIE

Shane Black

DREHBUCH

Drew Pearce

Shane Black

KAMERA

John Toll

MUSIK

Brian Tyler

STORY

Stan Lee (Charaktere)

Don Heck (Charaktere)

Larry Lieber (Charaktere)

Jack Kirby (Charaktere)