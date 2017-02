Sammy - Kleine Flossen, große Abenteuer In der Falle

Die Augen von Pipos Vater werden immer schlechter. Zwar ist er viel zu stolz, um das zuzugeben. Für die Kinder aber steht fest: Pipo braucht eine Brille! Ricky ist sich hundertprozentig sicher, so einen Sehbehelf in der Holzhütte auf der Insel gesehen zu haben. Tatsächlich finden sie dort die Brille, doch leider wirft beim Rückweg ein Windstoß die Tür zu und Ella sitzt in der Hütte fest. Ricky muss sie retten, bevor die Möwen Ella zu fassen kriegen. Die kleine Schildkröte würde eine gute Mahlzeit für die Vögel abgeben!