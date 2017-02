Justified Hüte deinen Bruder

Boyd hat sich das Pachtrecht für das entscheidende Grundstück gesichert und schließt einen Pakt mit Mags. Gemeinsam können sie nun der Bergbaugesellschaft die Bedingungen diktieren. Noch hat Carol Johnson aber nicht aufgegeben. Sie will versuchen, auf Mags einzuwirken. Derweil bemerkt Loretta, dass Hoover die gleiche Uhr wie ihr Vater trägt. Als sie herausfinden möchtel, ob es sich sogar um denselben Zeitmesser handelt, gerät Loretta in große Gefahr.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)