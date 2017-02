Das Dschungelbuch Wer ist der Fitteste?

Balu ist nicht gerade in Bestform. Als sich seine Freunde darüber lustig machen, fordert er Mogli zu einem Wettkampf heraus. Baghira soll als Schiedsrichter darauf achten, dass dabei alles fair abläuft. So treten die beiden im Klettern, Balancieren und Liegestütze-Machen gegeneinander an. Als es ans Heben der schweren Baumstämme geht, kommt es plötzlich zu einem gefährlichen Zwischenfall.