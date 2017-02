How I Met Your Mother Die Wahl war beschissen

Um in einer romantischen Kirche heiraten zu können, müssen Barney und Robin den Pfarrer von ihrem tadellosen Lebenswandel überzeugen. Kurzerhand erzählen sie einfach den Moment der ersten Begegnung nach, so wie ihn Lily und Marshall erlebt haben. Es dauert freilich nicht lange, da gerät ihr Lügengebäude gehörig ins Wanken. Derweil lernt Ted die offenherzige Cassie kennen. Doch der erste gute Eindruck täuscht. Alles, was die vom Pech verfolgte Cassie braucht, ist eine Schulter zum Anlehnen.