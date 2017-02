Cracked Schatten in der Nacht

Aidan hat sein Vertrauen in Daniella verloren und fordert deshalb einen neuen Partner. Da Inspector Caligra nicht ganz unschuldig an der Situation ist, will sie Aidans Wunsch Folge leisten. Prompt kommt es deshalb zu Spannungen unter allen Teammitgliedern. Indes macht der sogenannte ‚Riverdale'-Vergewaltiger die Stadt unsicher. Er überfällt Frauen in ihren eigenen Betten und hinterlässt eine Armee aus Kuscheltieren am Tatort.



